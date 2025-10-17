18 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Orlando: “La Fiorentina è impaurita. Pioli deve fare 3 punti nelle prossime tre, altrimenti rischia”

News

Orlando: “La Fiorentina è impaurita. Pioli deve fare 3 punti nelle prossime tre, altrimenti rischia”

Redazione

17 Ottobre · 16:50

Aggiornamento: 17 Ottobre 2025 · 16:50

TAG:

#FiorentinaMassimo OrlandoPioli

Condividi:

di

Massimo Orlando analizza l'andamento Viola, in vista della sfida tra Milan e Fiorentina, ed avvisa Stefano Pioli

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Su Milan-Fiorentina: “Il Milan arriva in grandi condizioni ma con il problema delle assenza di Rabiot e Pulisic. Il problema vero è sostituire Rabiot. La Fiorentina è impaurita, messa male, i giocatori hanno paura anche a fare la giornata. Sono piazze dove si vive tanto di calcio e quando le cose non vanno bene, comincia a essere un problema. Avrà Milan, Bologna e Inter, se non fa almeno tre punti rischia”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio