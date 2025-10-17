Orlando: “La Fiorentina è impaurita. Pioli deve fare 3 punti nelle prossime tre, altrimenti rischia”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Su Milan-Fiorentina: “Il Milan arriva in grandi condizioni ma con il problema delle assenza di Rabiot e Pulisic. Il problema vero è sostituire Rabiot. La Fiorentina è impaurita, messa male, i giocatori hanno paura anche a fare la giornata. Sono piazze dove si vive tanto di calcio e quando le cose non vanno bene, comincia a essere un problema. Avrà Milan, Bologna e Inter, se non fa almeno tre punti rischia”.