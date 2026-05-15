Orlando: “La Juve sicuramente vincerà, ma mi aspetto che la Fiorentina vada a Torino e dia fastidio ai bianconeri”

Orlando parla della partita contro la Juventus di domenica

Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb parlando della partita contro la Juventus: “La squadra adesso si è salvata e starà più tranquilla. In queste situazioni, quindi, si tende spesso a mollare un po' a livello di squadra. Ma i tifosi, sicuramente, non lo vorranno. Molto probabilmente la Juventus vincerà, viste le grandi motivazioni per la Champions League. Ma mi aspetto che la Fiorentina farà di tutto a Torino per dare fastidio. Sono giorni che i tifosi parlano di voler evitare la figuraccia, sarebbero guai”.