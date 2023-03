Orlando: “Fiorentina può arrivare in fondo in Conference: hanno trovato punta affidabile come Cabral”

Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio per fare il punto sui sorteggi delle italiane in Europa. L’ex calciatore ha detto la sua anche sulla Fiorentina che considera favorita per la vittoria finale della Conference League. Ecco le sue dichiarazioni:

Che ne pensa dei sorteggi Champions?

“Io sono per il metodo tennis con le teste di serie”.

Come vede Milan-Napoli?

“Sarebbe stato drammatico il derby comunque, col Napoli però oggi non c’è partita. Comunque alla fine anche il Milan, vedendo le altre, è contento di aver beccato il Napoli. Così come all’Inter, perché il Benfica è una bella squadra ma battibile, le altre erano ingiocabili. Chi ha più da perdere adesso è il Napoli e non il Milan, perché parte come favorito e ha tutte le pressioni del mondo. A patto che il Milan torni a giocare col suo modulo, con Leao che deve tornare micidiale sulla fascia. Spero torni presto Piol ial 4-2-3-1”.

E sull’Inter?

“L’Inter però deve giocare meglio contro il Benfica, altrimenti la vedo molto in difficoltà”.

Nel caso l’Inter arrivi in finale, Inzaghi sarebbe perdonato di tutto?

“Se arrivasse in finale e perdere, non sarebbe comunque un’annata brutta visti i rusultati finora. O la società ha già deciso di cambiarlo a prescindere da tutto, sennò se si deve confermare un tecnico in base ai risultati ha tutte le chance di rimanere”.

EL, Juve contro lo Sporting e la Roma contro il Feyenoord:

“La Juventus, che sta bene, che mi sembra evidente, ha reagito alla penalizzazione e ha ritrovato la forma giusta. Lo Sporting non è semplice, ha messo sotto l’Arsenal e sono veramente tosti. Ma ritengo la Juve favorita per la Coppa. Per quanto riguarda la Roma, il Feyenoord è solido ma ha qualcosa di più la Roma. Un accenno alla Conference, la Fiorentina può arrivare fino in fondo. Gioca da un mese un grande calcio, segna tanto e ha trovato Cabral come punta affidabile”

