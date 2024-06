Orlando sicuro: “Palladino andrà in difficoltà se la Fiorentina non viene rinforzata”

Le parole di Massimo Orlando a TMW Radio che si è soffermato sul nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino. Ecco le sue parole:

Italiano e Palladino, chi può fare meglio a Bologna e Firenze?

“Si prendono due patate bollenti. A Firenze sarà importante fare qualcosa sul mercato. Se non gli rinforzi a Palladino la squadra lo metti in difficoltà, perché la piazza è molto arrabbiata dopo il ko ad Atene. Dall’altra sarà ancora più pesante, perché sostituire uno come Motta è un bel problema. C’è da vedere chi rimarrà dei big, se verrà smembrata la squadra”.

