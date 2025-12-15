Orlando rivela: “rissa tra i giocatori della Fiorentina a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha chiesto i danni”

Massimo Orlando, durante il pre partita di Fiorentina-Hellas Verona su Toscana TV, ha rivelato ciò che è accaduto negli spogliatoi della Fiorentina durante l’intervallo della gara contro il Sassuolo, i coinvolti sarebbero Ranieri, Mandragora e Kean dopo la discussione vista in campo in occasione del calcio di rigore, queste sono le sue parole: “Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate”.