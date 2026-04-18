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Corriere Fiorentino: “Da valutare la tendinite che continua a limitare Gosens. In caso di forfait, pronto Balbo”

Se il tedesco a Lecce non ce la fa, pronto Balbo che Vanoli sta chiamando in causa con continuità nelle ultime gare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 09:57
Corriere Fiorentino: “Da valutare la tendinite che continua a limitare Gosens. In caso di forfait, pronto Balbo” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Da valutare infine anche la tendinite che continua a limitare le prestazioni di Gosens, non dovesse farcela per giocare a Lecce è comunque pronto il giovane Balbo che Vanoli sta impiegando con continuità nelle ultime partite. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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