Corriere Fiorentino: “Da valutare la tendinite che continua a limitare Gosens. In caso di forfait, pronto Balbo”
Se il tedesco a Lecce non ce la fa, pronto Balbo che Vanoli sta chiamando in causa con continuità nelle ultime gare
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 09:57
Da valutare infine anche la tendinite che continua a limitare le prestazioni di Gosens, non dovesse farcela per giocare a Lecce è comunque pronto il giovane Balbo che Vanoli sta impiegando con continuità nelle ultime partite. Lo riporta il Corriere Fiorentino.