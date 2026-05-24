Nazione su Gosens: “Il grave infortunio di Parisi cambia i piani, può contribuire alla sua permanenza”
Il tedesco ha fatto sapere pubblicamente di voler restare alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 09:56
Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Gosens , ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente dopo la partita con l'Atalanta di voler rimanere a Firenze. Vedremo. Sicuramente il grave infortunio occorso a Parisi potrà contribuire alla permanenza. Lo scrive La Nazione.