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Nazione su Gosens: “Il grave infortunio di Parisi cambia i piani, può contribuire alla sua permanenza”

Il tedesco ha fatto sapere pubblicamente di voler restare alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 09:56
Nazione su Gosens: “Il grave infortunio di Parisi cambia i piani, può contribuire alla sua permanenza” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gosens
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Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Gosens , ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente dopo la partita con l'Atalanta di voler rimanere a Firenze. Vedremo. Sicuramente il grave infortunio occorso a Parisi potrà contribuire alla permanenza. Lo scrive La Nazione.

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