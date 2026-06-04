Sportmediaset titola: "Gosens è un obiettivo del Napoli, la Fiorentina non si oppone al trasferimento"

Il terzino tedesco potrebbe partire per indossare la maglia azzurra

Il Napoli si muove sul mercato e punta con decisione i fari su Robin Gosens. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Sportmediaset, il club partenopeo avrebbe inserito l'esterno tedesco in cima alla lista dei desideri per rinforzare le corsie laterali, e l'operazione potrebbe decollare rapidamente.

Dal canto suo, la Fiorentina non sembrerebbe opporsi a una possibile partenza del giocatore, anzi: la dirigenza viola vedrebbe di buon occhio la cessione per una precisa questione di bilancio. Gosens è infatti legato al club toscano da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 2028, che rappresenta uno degli ingaggi più onerosi e pesanti dell'intera rosa. Liberarsi di uno stipendio così importante permetterebbe ai viola di respirare e reinvestire quelle risorse su altri obiettivi. Per questo motivo, è assai probabile che i contatti tra le due società entrino nel vivo già nelle prossime settimane per impostare una trattativa vera e propria.

Il Napoli, tuttavia, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui l'affare con la Fiorentina dovesse presentare ostacoli insormontabili legati al prezzo del cartellino o alle richieste del calciatore. Per cautelarsi, gli uomini di mercato azzurri stanno monitorando attentamente altre piste internazionali. Le prime due alternative portano a profili più giovani e di prospettiva: il primo è Anan Khalaili, promettente esterno che si sta mettendo in mostra in Belgio con la maglia dell'Union Saint-Gilloise; il secondo è Moris Valincic, duttile difensore di proprietà della Dinamo Zagabria. Due nomi che restano in seconda fila, pronti a diventare caldi se la pista Gosens dovesse raffreddarsi.