Nazione svela: “Gosens, con tanto di maschera sul volto, prenderà il posto dello squalificato Parisi”

Il portiere in ogni caso dovrebbe essere regolarmente presente alla seduta di oggi, alla quale continueranno a non prendere parte gli unici tre infortunati destinati a tornare in campo a inizio aprile, ovvero Lezzerini (il più vicino al rientro), Solomon e Lamptey. In vista della sfida contro il Parma, tutto lascia pensare che sarà Gosens (con tanto di maschera sul volto) a prendere il posto dello squalificato Parisi mentre rientrerà Dodo dallo stop imposto dal giudice sportivo. Lo riporta La Nazione.