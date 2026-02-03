3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:02

Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Flavio Ognissanti

3 Febbraio · 15:52

Gosens è stato davvero vicino a lasciare la Fiorentina ma il giocatore tedesco ha rifiutato la cessione. La società viola aveva aperto al Nottingham

Domenica non è stata solo la giornata della chiusura della trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Daniele Rugani ma è stata anche la giornata dei rumors su Robin Gosens che è stato davvero vicino a lasciare la squadra. Ripercorriamo quanto accaduto con il grosso rischio di addio da parte del giocatore che tanto ha legato con l’ambiente.

Domenica mattina il procuratore del tedesco ha avuto la comunicazione che il calciatore sarebbe potuto essere ceduto e che non ci sarebbe stata alcuna resistenza da parte del club viola. Da qui la possibilità della cessione al Nottingham Forrest che metteva sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. La Fiorentina aveva accettato la proposta e metteva tutto nelle mani del terzino sinistro, la scelta definitiva sarebbe stata solo del ragazzo ma Gosens non se l’è sentita di lasciare Firenze ed ha rifiutato l’offerta inglese ed ha deciso di rimanere ancora in maglia viola, con la grande gioia dei tifosi che lo hanno celebrato sui social.

