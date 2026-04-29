Corriere dello Sport rivela: "Parisi e Gosens verso il recupero: obiettivo esserci con la Roma"

Ripartono gli allenamenti in casa Fiorentina

Ripartono gli allenamenti in casa Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli ha avuto a disposizione due giorni di riposo dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo, e oggi tornerà a lavorare al Viola Park. Buone notizie sul fronte degli infortunati, che nonostante il riposo generale nelle ultime quarantotto ore hanno raggiunto il centro sportivo di Bagno a Ripoli per gestire al meglio le proprie condizioni fisiche. Robin Gosens va verso il recupero: il terzino tedesco, uscito anzitempo a Lecce per un infortunio alla coscia, conta di essere a disposizione per la gara di lunedì contro la Roma.

Stesso discorso per Fabiano Parisi, il cui edema osseo al piede destro è in fase di miglioramento. Da monitorare Luis Balbo, che ha dovuto alzare bandiera bianca all'Artemio Franchi per via di un acciacco fisico. Moise Kean prosegue il suo piano di contenimento del dolore alla tibia, mentre Niccolò Fortini è ancora alle prese con una sindrome retto-adduttoria. A proposito di adduttore, Roberto Piccoli sta lavorando per smaltire il guaio alla coscia che lo perseguita da due settimane. Niente da fare per Tariq Lamptey, la cui stagione con la Fiorentina è finita dopo la rottura del crociato. Lo scrive il Corriere dello Sport.