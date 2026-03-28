Gosens: “Se vinciamo a Verona sarebbe importante per la salvezza. I tifosi ci hanno dimostrato affetto”

Il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens, al termine dell’allenamento al Viola Park, ha parlato ai canali ufficiali del club, queste le parole del tedesco:

«La seduta di oggi è stata molto importante in vista del rush finale della stagione. La grande partecipazione dei tifosi dimostra quanto tengano a noi: in questo momento dobbiamo restare uniti e quello di oggi è un segnale forte. Per noi è uno stimolo ulteriore a fare bene sia in campionato che in Conference League.

La sfida di Verona sarà fondamentale, contro una diretta concorrente: vincere significherebbe fare un passo avanti importante verso la salvezza. Sono convinto che arriveremo pronti, perché abbiamo lavorato bene durante la settimana e le ultime partite ci hanno dato fiducia. L’aspetto mentale è determinante: i risultati positivi aiutano e ci danno forza. Abbiamo ritrovato un po’ di leggerezza, ma dobbiamo restare concentrati, perché non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa. Servirà lottare fino alla fine».