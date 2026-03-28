28 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:45

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Gosens: “Se vinciamo a Verona sarebbe importante per la salvezza. I tifosi ci hanno dimostrato affetto”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gosens: “Se vinciamo a Verona sarebbe importante per la salvezza. I tifosi ci hanno dimostrato affetto”

Redazione

28 Marzo · 20:19

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 20:19

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Robin Gosens, alla fine dell'allenamento a porte aperte al Viola Park, ha parlato ai media ufficiali del club viola

Il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens, al termine dell’allenamento al Viola Park, ha parlato ai canali ufficiali del club, queste le parole del tedesco:

«La seduta di oggi è stata molto importante in vista del rush finale della stagione. La grande partecipazione dei tifosi dimostra quanto tengano a noi: in questo momento dobbiamo restare uniti e quello di oggi è un segnale forte. Per noi è uno stimolo ulteriore a fare bene sia in campionato che in Conference League.

La sfida di Verona sarà fondamentale, contro una diretta concorrente: vincere significherebbe fare un passo avanti importante verso la salvezza. Sono convinto che arriveremo pronti, perché abbiamo lavorato bene durante la settimana e le ultime partite ci hanno dato fiducia. L’aspetto mentale è determinante: i risultati positivi aiutano e ci danno forza. Abbiamo ritrovato un po’ di leggerezza, ma dobbiamo restare concentrati, perché non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa. Servirà lottare fino alla fine».

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