Nazione: “Ennesimo stop per Gosens, Fiorentina senza pace. Oggi accertamenti, forfait con il Sassuolo”
La Fiorentina continua a fare i conti con i problemi fisici dei suoi calciatori
Per un giocatore uscito dall'infermeria e tornato finalmente in campo (Brescianini), ce n'è un altro che dopo la gara di Lecce rischia di finire ai box per un po' di tempo (Gosens). Sembra davvero non esserci pace per la Fiorentina, che continua a fare i conti con i problemi fisici dei suoi calciatori, arrivati stremati a questa parte finale di campionato (anche Piccoli non scoppia di salute).
Dopo le stringate notizie arrivate lunedì sulle condizioni del tedesco (uscito al Via del Mare dopo 11' per un risentimento ai flessori della coscia sinistra), oggi l'ex Atalanta verrà sottoposto ad accertamenti, anche se il forfait per la gara col Sassuolo appare scontato. L'ennesimo stop di Gosens (già fuori per alcuni mesi a inizio stagione e protagonista di un'annata tutt'altro che brillante) aprirà un confronto a proposito il futuro del giocatore. Lo riporta La Nazione.