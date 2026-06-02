Corriere dello Sport: "La Fiorentina potrebbe sacrificare Gosens. La sua valutazione? Circa 5-6 milioni"

Il tedesco ha un contratto fino al 2028

Lo scorso 22 maggio, al termine di Fiorentina-Atalanta, Robin Gosens ha come sempre elevato il concetto di conferenza stampa: ha parlato in maniera lucida, ha aperto cuore e testa e spiegato quanto, soprattutto per lui, sia stata complicata l'annata 2025-26. «L’infortunio patito a ottobre mi ha tenuto fuori per tanto, troppo tempo. Ho ricercato la migliore condizione fisica che per me è fondamentale ma ho fatto fatica. Adesso il mio grande obiettivo è quello di riposarmi un attimo e ripartire. Spero ovviamente di farlo qui: a Firenze mi sento a casa, è la mia seconda casa. Sono grato al club e alla città e voglio ripagare tutti» ha detto. Obiettivo che si scontrerà però col mercato e col volere di una società decisa a tagliare il monte ingaggi. Prima di quella conferenza, al minuto settantasei di Fiorentina-Atalanta, quando è stato sostituito, il tedesco è stato salutato dagli applausi dei presenti (assieme a Vanoli, è stato l'unico a evitare i fischi). Quella potrebbe essere la sua ultima immagine in maglia viola.



Come in conferenza, così al Viola Park, il numero ventuno è stato chiaro: ha un contratto fino al 2028, a gennaio ha rifiutato il Nottingham per un senso di 'colpevolezza' rispetto alla situazione disastrosa in cui versava la Fiorentina, ma adesso vuole rimanere. Perché a Firenze si trova benissimo e perché potrebbe accettare anche un ruolo da 'comprimario', non da primo violino.

Dall'altra parte c'è la dirigenza, capeggiata da Fabio Paratici, che la prossima settimana volerà negli States, assieme al dg Alessandro Ferrari, per parlare con la proprietà. Possibile, se non probabile, che i Commisso chiederanno un ridimensionamento dei costi legati agli stipendi. E allora proprio lui, Robin Gosens, il quarto più pagato della rosa con 2 milioni netti l'anno, potrebbe essere uno dei sacrificabili. Perché, al di là del peso specifico all'interno dello spogliatoio, la sua traiettoria atletica sembra procedere verso il basso. E perché la Fiorentina punterà su un profilo diverso, un esterno sinistro under 23. C'è quindi la volontà, da parte della società, di far partire una delle colonne del prossimo biennio, per una valutazione che potrebbe essere di circa 5-6 milioni vista l'età (32 anni il prossimo 5 luglio). Lo scrive il Corriere dello Sport.