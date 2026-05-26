Gosens in bilico. TMW: "Lui vuole restare almeno un altro anno. La dirigenza riflette sulla condizione fisica"

Il tedesco quest'anno è stato a lungo infortunato

Un po' diversa, invece, la situazione di Robin Gosens, per due motivi. Innanzitutto l'infortunio occorso a Parisi - che dopo la rottura del crociato difficilmente tornerà in campo prima di novembre/dicembre - potrebbe cambiare i piani della società. Inoltre il giocatore - che a gennaio rifiutò il Nottingham Forest - ha apertamente manifestato la propria voglia di restare almeno un altro anno in quella che ormai considera casa. "Ho voglia di ripartire subito e spero di farlo qui" ha dichiarato nel post partita di Fiorentina-Atalanta, aggiungendo: "Sono deluso da questa stagione, lo dico con il cuore in mano, non sono stato all'altezza. Ma sento di poter dare ancora qualcosa alla squadra". Quest'anno il tedesco è stato a lungo infortunato e non ha mai mostrato una condizione fisica scintillante: su questo la dirigenza gigliata farà le proprie valutazioni e trarrà le relative conclusioni. Lo riporta TMW.