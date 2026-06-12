TMW titola: "Gosens vuole restare, la Fiorentina deciderà se tenere o meno l'esterno tedesco"

L'esterno tedesco potrebbe essere allontanato per abbassare il monte ingaggi

Una delle questioni più urgenti che Fabio Paratici dovrà affrontare una volta rientrato dagli Stati Uniti riguarda il taglio degli stipendi in casa Fiorentina, un parametro attualmente fuori dai binari societari. I fari sono puntati in particolare su David De Gea, Moise Kean e Robin Gosens, i tre elementi che pesano maggiormente sul bilancio del club e il cui futuro a Firenze appare avvolto dall'incertezza.

In questo scenario, la posizione del laterale tedesco sembra comunque la più solida. Secondo le indiscrezioni di TMW, Gosens è fermamente intenzionato a non muoversi, desideroso di proseguire il suo percorso in maglia viola nonostante le vicissitudini dell'ultimo periodo. La palla passa ora alla dirigenza: sebbene l'accordo con il giocatore sia blindato fino al 2028, la società dovrà fare una scelta accurata, soppesando l'entità del suo ingaggio rispetto alle numerose noie muscolari che ne hanno frenato l'apporto sul terreno di gioco durante lo scorso campionato.