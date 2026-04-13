Gosens: “Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo”

“Sappiamo di non essere ancora salvi, ma questa partita è molto importante per il risultato ottenuto. Avevamo la consapevolezza di avere un’occasione importante che non potevamo farci scappare. Oggi non siamo partiti nel migliore dei modi, la Lazio ha avuto subito due occasioni, ma il calcio è così: un gol ti cambia la partita. Dopo il vantaggio abbiamo giocato con più fiducia e compattezza. Credo che abbiamo meritato la vittoria. Siamo contenti perché questo risultato ci dà entusiasmo per giovedì: vogliamo fare un’impresa. La sostituzione? Ho lottato contro me stesso, volevo restare in campo, ma è entrato Balbo e gli voglio fare i complimenti per l’approccio. Io cerco di dare il mio anche dalla panchina”