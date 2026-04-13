13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

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Gosens: “Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo”

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Gosens: “Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo”

Redazione

13 Aprile · 23:30

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 23:30

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Durante il post partita Gosens, premiato come MVP della gara del Franchi, ha parlato così ai microfoni di DAZN

“Sappiamo di non essere ancora salvi, ma questa partita è molto importante per il risultato ottenuto. Avevamo la consapevolezza di avere un’occasione importante che non potevamo farci scappare. Oggi non siamo partiti nel migliore dei modi, la Lazio ha avuto subito due occasioni, ma il calcio è così: un gol ti cambia la partita. Dopo il vantaggio abbiamo giocato con più fiducia e compattezza. Credo che abbiamo meritato la vittoria. Siamo contenti perché questo risultato ci dà entusiasmo per giovedì: vogliamo fare un’impresa. La sostituzione? Ho lottato contro me stesso, volevo restare in campo, ma è entrato Balbo e gli voglio fare i complimenti per l’approccio. Io cerco di dare il mio anche dalla panchina”

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