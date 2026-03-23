23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:24

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Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: “Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: “Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!”

Redazione

23 Marzo · 20:51

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 20:51

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#FiorentinaGosensInterSerie A

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La soddisfazione di Robin Gosens nel day-after di Fiorentina-Inter dopo il pareggio positivo ottenuto dalla Fiorentina contro la capolista

E’ un lunedì agrodolce quello dei tifosi della Fiorentina dopo il pareggio strappato in rimonta contro l’Inter.
Un punto importante quello ottenuto dai viola, legittimato da una prestazione di carattere dei ragazzi di Vanoli che hanno rallentato la corsa della capolista del campionato e strappato un punticino importante anche in chiave salvezza.
Nel day-after della sfida del Franchi, Robin Gosens ha pubblicato un messaggio positivo su Instagram in vista del proseguo della stagione.

Ecco il messaggio del difensore tedesco sui social:

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens)

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