Repubblica svela: "L'Atalanta di Palladino potrebbe farsi avanti per Gosens"

Gosens non ha mai negato il suo legame con Firenze

Tra i vari giocatori pronti alla cessione già a gennaio c’è Dodò. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da settimane, ma la sensazione è che il brasiliano possa lasciare la Fiorentina. I messaggi di minacce di morte alla moglie e ai figli si sono aggiunti alle motivazioni per cui salutare. Tuttavia, tranne qualche apprezzamento all’estero non ci sono vere e proprie offerte.

Il tedesco è ancora alle prese con un infortunio che si sta trascinando da diverso tempo. Gosens non ha mai negato il suo legame per Firenze, ma quando si era fatta avanti l’Atalanta lui lasciò la decisione in mano alla Fiorentina che rifiutò. Chissà se l’ex viola Raffaele Palladino si farà avanti per l’esterno. Lo scrive Repubblica.

