6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio”

Redazione

6 Gennaio · 10:21

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 10:21

TAG:

FiorentinaGosensLazio

Condividi:

di

Alle porte c'è la sfida contro la Lazio

In casa Fiorentina è già giorno di vigilia: alle porte c’è la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, con due necessità per Paolo Vanoli. Quella di dare maggior continuità possibile al blocco che gli sta dando più garanzie e quella di far riposare i calciatori più utilizzati. Il tecnico dei viola cercherà di accontentarle tutte e due, pochi cambi, ma mirati: uno sarà probabilmente a sinistra, dove Robin Gosens si candida per tornare titolare a più di due mesi dall’ultima gara giocata dal primo minuto; un altro, scontato, è davanti. La prova di Roberto Piccoli è piaciuta a Vanoli, ma contro la Lazio Moise Kean è pronto a riprendersi i galloni di centravanti titolare, con Gudmundsson alle sue spalle. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio