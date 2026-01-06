Corriere dello Sport: “Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio”

In casa Fiorentina è già giorno di vigilia: alle porte c’è la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, con due necessità per Paolo Vanoli. Quella di dare maggior continuità possibile al blocco che gli sta dando più garanzie e quella di far riposare i calciatori più utilizzati. Il tecnico dei viola cercherà di accontentarle tutte e due, pochi cambi, ma mirati: uno sarà probabilmente a sinistra, dove Robin Gosens si candida per tornare titolare a più di due mesi dall’ultima gara giocata dal primo minuto; un altro, scontato, è davanti. La prova di Roberto Piccoli è piaciuta a Vanoli, ma contro la Lazio Moise Kean è pronto a riprendersi i galloni di centravanti titolare, con Gudmundsson alle sue spalle. Lo riporta il Corriere dello Sport.