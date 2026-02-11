Nazione: “Riposo precauzionale per Gosens contro il Torino. Contro il Como tornerà titolare”

Gli altri si sono allenati tutti in gruppo, compreso Robin Gosens rimasto precauzionalmente a riposo contro il Torino. Il tedesco tornerà sabato a Como a presidiare la fascia sinistra, Vanoli si aggrappa anche alla sua leadership per provare a strappare punti alla squadra di Fabregas, già vittoriosa due volte su due in stagione contro la Fiorentina. Il suo impiego libererà Parisi, che eventualmente potrebbe essere schierato nel tridente offensivo (a destra) insieme a Solomon e Kean. In ogni caso è aperto il ballottaggio tra l’ex Empoli e Harrison.

Volti concentrati. Da Dodo (uno dei più criticati dopo l’errore sul gol di Casadei) a Kean, che di certo dovrà migliorare la mira da qui in avanti. Troppi errori in base alle conclusioni (tante) effettuate. Moise, gol più gol meno in base al parametro dello scorso anno, avrebbe dovuto esultare almeno 13 volte. Gol realizzati 7, ne mancano una manciata che avrebbero di certo fatto la differenza in alcune partite. Anche se, conti alla mano, quel che la Fiorentina deve repentinamente migliorare è senza dubbio la fase difensiva.

Da oggi si entrerà anche nel vivo della preparazione tattica della partita, con Vanoli e il suo staff che di certo avranno trascorso la serata a guardare la squadra di Fabregas impegnata al Maradona in Coppa Italia contro il Napoli. Non sono attesi, in ogni caso, grandi scossoni nell’undici titolare. Davanti a De Gea ci saranno Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens. Detto del dubbio in attacco, la mediana sarà composta da Brescianini, Fagioli e Mandragora. Lo riporta La Nazione.