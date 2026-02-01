Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

La Fiorentina ha aperto alla possibilità di cedere Gosens al Nottingham Forrest, già da questa mattina era emersa la possibilità di cessione del terzino sinistro, la società viola aveva aperto a questa cessione trattando con il club inglese e lasciando l’ultima parola al calciatore ma Gosens non vuole accettare e ed ha preferito restare a Firenze. La decisione definitiva è arrivata, il tedesco ha scelto per la permanenza alla Fiorentina per volere dello stesso giocatore che non vuole abbandonare la maglia viola.