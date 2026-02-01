1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Esclusive

Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

Flavio Ognissanti

1 Febbraio · 22:42

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 22:48

TAG:

FiorentinaGosens

Condividi:

di

Gosens ha grandi dubbi e non vuole lasciare la Fiorentina dopo che il club viola aveva aperto alla sua cessione direzione Premier League

La Fiorentina ha aperto alla possibilità di cedere Gosens al Nottingham Forrest, già da questa mattina era emersa la possibilità di cessione del terzino sinistro, la società viola aveva aperto a questa cessione trattando con il club inglese e lasciando l’ultima parola al calciatore ma Gosens non vuole accettare e ed ha preferito restare a Firenze. La decisione definitiva è arrivata, il tedesco ha scelto per la permanenza alla Fiorentina per volere dello stesso giocatore che non vuole abbandonare la maglia viola.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio