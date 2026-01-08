Gosens: “Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni”

Robin Gosens è tornato a ruggire in campo e lo ha fatto in maniera egregia, andando a segnare il momentaneo 1-1 contro la Lazio, lasciando alle spalle un periodo difficile e dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di due mesi. Il tedesco, oltre ad una prova convincente all’Olimpico, ha voluto suonare la carica con un post sul proprio profilo social. Giocatore fondamentale per la Fiorentina e per la seconda parte di campionato, che si preannuncia infuocata. Il difensore gigliato non si è fatto attendere, con un bel messaggio sui social per tutti i tifosi: “Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni. Un punto guadagnato, ma ancora tantissimo da fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens)