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Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora più di un problema: stringerà i denti pur di esserci oggi”

Il tedesco, decisivo con la Lazio, continua ad accusare più di un problema

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 09:01
Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora più di un problema: stringerà i denti pur di esserci oggi” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Gosens (decisivo con la Lazio) in particolare continua ad accusare più di un problema, anche contro il Crystal Palace è stato sostituito prima del novantesimo, ma stringerà i denti pur di esserci mentre dopo la squalifica di lunedì scorso si rivedrà anche Fagioli in cabina di regia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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