Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora più di un problema: stringerà i denti pur di esserci oggi”
Il tedesco, decisivo con la Lazio, continua ad accusare più di un problema
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 09:01
Gosens (decisivo con la Lazio) in particolare continua ad accusare più di un problema, anche contro il Crystal Palace è stato sostituito prima del novantesimo, ma stringerà i denti pur di esserci mentre dopo la squalifica di lunedì scorso si rivedrà anche Fagioli in cabina di regia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.