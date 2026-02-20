Gosens dopo lo Jagiellonia: “Il freddo? Sono tedesco ci sono abituato. Bravi Fazzini e Mandragora”

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha parlato della partita di ieri tra Fiorentina e Jagiellonia a Polsatsport, queste le sue parole:

“Sapevamo che loro giocavano bene, soprattutto in fase di possesso. Per questo dovevamo stare compatti, anche per il freddo ed il clima a cui non siamo abituati. Nel secondo tempo siamo stati più coraggiosi.

Il clima freddo? Sapevamo che faceva molto freddo, qualcuno qui non c’è abituato, io si perché sono tedesco, ma qui un clima molto diverso da Firenze. Ma questo è il calcio e questa è la Conference League. Abbiamo sfruttato bene le occasioni e siamo stati bravi nei singoli come Mandragora e Fazzini.

In estate sono stati spesi tanti soldi dal club ma la situazione della classifica è brutta. Stiamo lavorando per uscirne, non tutte le stagioni escono come vorremmo”