Torna Gosens. Corriere dello Sport frena: “Non è ancora al meglio ma smaltito il problema”

Nell’elenco dei ventidue convocati viola per Parma, due conferme e una novità. Partiamo da quest’ultima: il ritorno di Robin Gosens, nuovamente a disposizione dopo due mesi (l’ultima l’aveva giocata il 29 ottobre contro l’Inter). Il terzino sinistro tedesco ha smaltito il problema al polpaccio ma non è ancora al meglio. Confermati invece, come indisponibili, Pablo Marì e Jacopo Fazzini: per lo spagnolo una lesione di primo grado del soleo della gamba destra, infortunio evidenziato in settimana dopo che era stato costretto a saltare la sfida contro l’Udinese; Fazzini, fermo invece ai box da fine novembre, è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. Questi due si sommano agli altri indisponibili: Luca Ranieri, squalificato, Tariq Lamptey (lungodegente, dovrebbe tornare fra un paio di mesi) e l’oggetto misterioso Abdelhamid Sabiri, fuori da quasi due mesi per un infortunio muscolare, oltre ad Amir Richardson, non convocato per scelta tecnica. Lo riporta il Corriere dello Sport.