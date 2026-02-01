1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Gazzetta: “Gosens invisibile, Gutierrez ringrazia. Napoli domina e la viola subisce la terza sconfitta”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Gosens

di

Non è stato forse il peggiore in campo nella gara di ieri, ma Robin Gosens rientra senza dubbio tra i tre più deludenti. La sua è stata una partita quasi invisibile, con un impatto minimo sulla gara. La Gazzetta dello Sport evidenzia in particolare la scarsa intraprendenza del tedesco e le evidenti difficoltà nel contenere Gutierrez, che lo ha superato nettamente nell’azione del gol del 2-0.

Gosens probabilmente si aspettava una copertura più puntuale, ma alle sue spalle Pongracic è rimasto fuori posizione, perso a metà strada e spettatore della giocata dell’esterno napoletano. Un episodio che dimostra bene le difficoltà collettive della Fiorentina. La sconfitta di ieri ha fatto ripiombare l’ambiente viola nello sconforto: terzo ko consecutivo in settimana e problemi strutturali che continuano a ripresentarsi senza soluzione.

