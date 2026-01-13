Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”

L’esperto di calciomercato e noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina, come ogni Martedì Venerdì dalle 14 alle 15:30. Durante il suo intervento si è soffermato su Gosens e Gudmundsson che sono monitorati da alcune squadre di Serie A.

Le sue parole: “Ci sono stati tentativi dell’Atalanta per Gosens. Molto timidi, ma l’ultima parole è della Fiorentina li segnalo a titolo di cronaca. Così come i sondaggi della Roma e della Juventus per Gudmundsson. La Fiorentina non li vuole cedere“.