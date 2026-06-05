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Corriere Fiorentino rivela: “Napoli interessato a Gosens, potrebbero aprirsi future trattative”

La Fiorentina ha bisogno di cedere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 08:47
Corriere Fiorentino rivela: “Napoli interessato a Gosens, potrebbero aprirsi future trattative” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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E allora non c’è da stupirsi se mentre prosegue il corteggiamento (a distanza) della Juventus nei confronti del portiere spagnolo tra i potenziali sostituti sia stato inserito anche il nome del brasiliano Bento dell’Al Nassr, così come su Gosens l’interesse del Napoli possa aprire a future trattative. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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