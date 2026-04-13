Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

La Fiorentina di Paolo Vanoli scende in campo alle ore 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze contro la Lazio di Maurizio Sarri. Viola che devono fare a meno di Kean, Parisi e Brescianini, fuori dai convocati per i rispettivi infortuni. Gudmundsson e Fagioli assenti per squalifica. Rientra dopo quasi un mese e mezzo Solomon che parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Lazio. Al 3’ un lampo dei biancolesti vicini al vantaggio, parata super di De Gea sulla conclusione di Zaccagni. Al 4’ ancora pericolosi i biancolesti su calcio d’angolo. Al 10’ palla in profondità per Cancellieri che si accentra e calcia, De Gea bravo a chiudere le gambe e a salvare. Al 10’ Fazzini per Piccoli che si gira e calcia di destra, palla sul fondo. Al 18’ Dodò recupera palla e calcia con il sinistro, palla che si spegne sul fondo. Al 24’ cross di Dodò per Fabbian che si inserisce ma commette fallo su Lazzari. Al 28’ Fiorentina avanti! Harrison di prima la mette dentro, Gosens in agguato sul secondo palo svetta e colpisce di testa, palo-gol! Al 31’ giallo per Rugani. Al 44’ Zaccagni calcia dalla distanza, De Gea risponde presente.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione a riprendere il gioco è la Fiorentina. Subito un doppio cambio per la Lazio, dentro Noslin e Dele-Bashiru, fuori Basic e Zaccagni. Al 47’ cross dentro di Fazzini che finisce tra le braccia di Motta. Al 51’ Mandragora rischia l’autogol. Al 53’ Nuno Tavares calcia, palla deviata in corner da Harrison. Al 57’ Noslin trova lo spazio e calcia, palla fuori. Al 58’ Harrison calcia di mancino, ma viene chiuso due volte. L’arbitro viene richiamato all’OFR, per Fabbri non è calcio di rigore per la Lazio. Al 64’ dentro Pedro ed Isaksen fuori Cancellieri e Dia. Al 71’ Rugani fuori, dentro Pongracic. Al 76’ Isaksen dentro per Noslin che colpisce il pallone di testa senza trovare la porta. Al 79’ fuori Taylor dentro Ratkov nella Lazio, nei viola fuori Gosens, dentro Balbo. All’81’ cross dentro per Ratkov che colpisce di testa, De Gea fa buona guardia. All’83’ giallo per Dodò. All’84’ fuori Fazzini, al suo posto Solomon. Al 91’ giallo per Piccoli. Al 92’ cross dentro di Dodò, Fabbian non colpisce bene il pallone. Al 94’ giallo per Pedro. Al 96’ Ndour stoppa e calcia, palla che esce di poco. Al 97’ Pedro calcia, De Gea si allunga e tiene il pallone. Dopo 7’ di recupero finisce Fiorentina-Lazio, 1-0 per i Viola.