Gosens rivela: “Contro l’Inter non volevo lasciare il gruppo e seguii su FaceTime il funerale di mia nonna”

Robin Gosens ha raccontato nel corso di una puntata del suo podcast Wie Geth’s dell’infortunio subito contro l’Inter: “Dovevamo giocare alle 20:45 e alle 16 sono stato chiamato via FaceTime al funerale di mia nonna, perché in un momento così delicato per la squadra non avrei mai voluto lasciare il gruppo e andare via. Non dissi niente a Pioli, poiché è una persona molto empatica e mi avrebbe detto di tornare in Germania. Avrei dovuto parlarne invece di tenerlo per me.

Entri in campo alle 20:45 e sei completamente ubriaco di emozioni, non riesci nemmeno a trovare la strada per il tunnel. Non sei sereno a livello mentale e non sei affatto competitivo. Dopo 70 minuti, bam! C’è uno scoppio vero e proprio. Uno strappo muscolare. Non è un caso: se non sei libero dentro, il corpo si spacca”.