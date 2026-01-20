Gosens rivela: “Contro l’Inter non volevo lasciare il gruppo e seguii su FaceTime il funerale di mia nonna”

20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

20 Gennaio · 17:34

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 17:34

Gosens

Il terzino viola ha rivelato un retroscena sull’infortunio avuto contro l’Inter che lo ha tenuto ai box per svariate settimane

Robin Gosens ha raccontato nel corso di una puntata del suo podcast Wie Geth’s dell’infortunio subito contro l’Inter: “Dovevamo giocare alle 20:45 e alle 16 sono stato chiamato via FaceTime al funerale di mia nonna, perché in un momento così delicato per la squadra non avrei mai voluto lasciare il gruppo e andare via. Non dissi niente a Pioli, poiché è una persona molto empatica e mi avrebbe detto di tornare in Germania. Avrei dovuto parlarne invece di tenerlo per me.

Entri in campo alle 20:45 e sei completamente ubriaco di emozioni, non riesci nemmeno a trovare la strada per il tunnel. Non sei sereno a livello mentale e non sei affatto competitivo. Dopo 70 minuti, bam! C’è uno scoppio vero e proprio. Uno strappo muscolare. Non è un caso: se non sei libero dentro, il corpo si spacca”.

