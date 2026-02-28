28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Nazione: “Gosens disponibile per l’Udinese? Probabilmente sì a meno di riposo precauzionale”

di

Nessun intervento chirurgico per il tedesco

Robin Gosens infatti, il primo giocatore su cui il club viola ha potuto già costatare l’entità del problema, ha riportato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare e della parete orbitaria laterale di destra che tuttavia, alla luce degli accertamenti diagnostici, non necessita di correzione chirurgica. Il calciatore potrà pertanto proseguire la regolare attività di allenamento utilizzando una mascherina e rendersi disponibile (a meno che non venga deciso di dargli un turno di riposo precauzionale) per la trasferta di Udine. Lo scrive La Nazione.

