Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport sicuro: "Gosens torna titolare contro il Como. Può essere fondamentale"

Corriere dello Sport sicuro: “Gosens torna titolare contro il Como. Può essere fondamentale”

12 Febbraio

Fiorentina Gosens

Per lui panchina cautelativa contro il Torino

La Fiorentina prosegue il suo percorso di lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Como. Tra gli obiettivi di Paolo Vanoli c’è quello di avere a pieno regime Robin Gosens, che sabato scorso col Torino è stato risparmiato in quanto, come spiegato dal tecnico, «probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza». Quindi, dopo l’ultima panchina cautelativa, l’allenatore conta di tornare a impiegarlo tra i titolari al Sinigaglia. La presenza del miglior Gosens, naturalmente, può essere fondamentale per i viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

