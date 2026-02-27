27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Per Gosens duplice frattura composta a carico del seno mascellare. Potrà giocare con la protezione

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Per Gosens duplice frattura composta a carico del seno mascellare. Potrà giocare con la protezione

Redazione

27 Febbraio · 16:08

Aggiornamento: 27 Febbraio 2026 · 16:14

TAG:

FiorentinaGosens

Condividi:

di

Il report medico della Fiorentina su Robin Gosens dopo l'infortunio rimediato ieri contro lo Jagiellonia

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.

 Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio