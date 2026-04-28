Nazione: “Gosens presente contro la Roma, gestito da Vanoli per il Sassuolo, lui ci sarebbe voluto essere”

La ripresa degli allenamenti è fissata a domani pomeriggio

Due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli, con la ripresa che è fissata per il pomeriggio di domani al Viola Park, quando la Fiorentina comincerà a lavorare in vista del match di lunedì all'Olimpico contro la Roma. La settimana sarà incentrata soprattutto sul capire quali e quanti giocatori possano essere recuperati. Il mini bollettino medico di Vanoli post Sassuolo ha lasciato intendere che Robin Gosens sarà sicuramente della sfida. L'esterno tedesco avrebbe voluto esserci anche contro la squadra di Grosso, ma è stato gestito dal tecnico. Lo scrive La Nazione.