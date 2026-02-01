Di Marzio: “Il Nottingham Forest al lavoro per Gosens. Contatti in questi minuti con la Fiorentina”

Secondo quanto annunciato da Di Marzio sul proprio profilo X: “Il Nottingham Forest sta lavorando per Gosens”. Il club inglese è molto interessato al giocatore e in questi minuti ci sono dei contatti con la Fiorentina.
1 Febbraio · 19:16
Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 19:16
Condividi:
Secondo quanto annunciato da Di Marzio sul proprio profilo X: “Il Nottingham Forest sta lavorando per Gosens”. Il club inglese è molto interessato al giocatore e in questi minuti ci sono dei contatti con la Fiorentina.