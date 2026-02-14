Nazione svela: “Gosens torna in campo dal 1’. Il terzino ha recuperato brillantezza”

La Fiorentina oggi tenterà il colpo grosso contro la rivelazione del campionato non dovrebbe essere troppo diversa rispetto a quella che una settimana fa ha incassato il pareggio-beffa al 94′ dal Torino, anche se alcuni correttivi dovrebbero esserci. Su tutti il ritorno dal 1′ sulla fascia sinistra di Gosens: il terzino, dopo la panchina contro i granata, sembra aver recuperato quella «brillantezza« (per citare Vanoli) che nell’ultimo periodo gli era mancata e per fronteggiare una squadra con il terzo xG più alto della Serie A e che in casa ha perso una sola volta (contro il Milan un mese fa) pare essere l’elemento ideale. Al suo fianco non ci dovrebbero essere scossoni: al centro della linea difensiva agiranno Comuzzo e Pongracic mentre a destra sarà il turno di Dodo, uno dei quattro diffidati di livello che – in caso di giallo – rischiano di saltare la sfida salvezza con il Pisa (assieme al brasiliano figurano anche Parisi, Mandragora e Fagioli).

In mezzo al campo, nel classico 4-1-4-1 di partenza, ci sarà il solito Fagioli a dettare i tempi in cabina di regia mentre più avanzati dovrebbero figurare Mandragora e Ndour, in ballottaggio con Brescianini (ma l’ex Besiktas è in vantaggio). Chiusura con l’attacco: detto dell’assenza di Gudmundsson, lo scenario più probabile è che Vanoli voglia confermare Solomon sulla fascia sinistra e uno tra Parisi ed Harrison a destra, con l’italiano fino a ieri favorito. Davanti, ovviamente, spazio a Kean. Curiosità: oggi la Fiorentina giocherà con la quarta maglia, quella arancione usata una sola volta in campionato, ovvero nel ko casalingo per 2-1 con il Verona. Lo scrive La Nazione.