4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:01

Corriere dello Sport sicuro: “Il patto con i senatori dietro il no di Gosens al Nottingham”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

4 Febbraio · 09:47

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 09:47

FiorentinaGosens

di

Gosens resta una figura di peso nello spogliatoio

C’è chi dice no. Come l’album di Vasco Rossi datato 1987. Robin Gosens sarebbe nato sette anni più tardi e quel no l’avrebbe pronunciato forte e chiaro la scorsa domenica, destinatario il Nottingham Forest, stroncando così una trattativa che sembrava destinata ad andare a dama in un batter d’occhio.
Il tedesco ha scelto di rimanere: troppo forte l’attaccamento ai colori viola, troppo grande il senso di responsabilità per il momento che sta vivendo la Fiorentina. Lui e gli altri senatori – De Gea, Dodo, Mandragora – hanno fatto un patto: portare la barca in porto, arrivare alla salvezza. Poi si vedrà. E così il rifiuto verso i riflettori del campionato più importante al mondo – e verso un salto in avanti rispetto alla realtà viola, vista anche la possibilità di giocare l’Europa League – è stato naturale.

Il no al Nottingham arriva anche a seguito di un’altra prestazione grigia dello stesso Gosens a Napoli: non è di certo il suo miglior momento in viola, anzi, la sua traiettoria di carriera, a 31 anni, sembra in calo. Quello che un tempo era il tedesco volante, capace di arare la fascia sinistra in Italia e in Europa senza soluzione di continuità, ha abbassato fisiologicamente i giri del motore (emblematico il duello impari contro il 2006 Palestra di dieci giorni fa).

Nella seconda stagione a Firenze, condizionata dall’infortunio patito a fine ottobre, lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra (due mesi di stop) il numero ventuno è parso spesso in difficoltà atletica, ma rimane una figura di peso soprattutto nelle dinamiche di spogliatoio. Uno dei più coinvolti, anche emotivamente, nella disastrosa annata dei viola. E dire che ad agosto poteva lasciare: lo ha ammesso l’ex ds Daniele Pradè, che ha settembre disse: «Abbiamo avuto un’offerta irrinunciabile per un giocatore di 30 anni, ma noi in questo gruppo puntiamo molto sugli uomini e lo abbiamo tenuto». L’offerta arrivava dall’Atalanta, club a cui il classe 1994 è legatissimo; il parere del calciatore sarebbe stato diverso in quel caso, a mettersi di traverso fu anche lo staff tecnico, Pioli in primis. In sei mesi è cambiato tutto, o quasi: la Fiorentina avrebbe anche aperto alla cessione di un over 30 che non sta dando il meglio di sé, una decisione cinica ma razionale per una società sportiva. Stavolta a dire no è stato il giocatore. Questione di cuore. E di responsabilità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

