23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Gosens ancora out, in dubbio anche per la Cremonese. Probabile forfait anche di Fazzini”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

23 Dicembre · 09:41

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 09:41

FiorentinaGosens

Tanti assenti contro il Parma

Domenica contro l’Udinese la Fiorentina ha centrato la prima vittoria in campionato. Adesso è chiamata a dimostrare di aver cambiato passo nella sfida contro il Parma. Pablo Marì, che ha rimediato una lesione nella gara di Conference League, non prenderà parte alla trasferta. Così come lo squalificato Luca Ranieri. Ancora fuori Robin Gosens per il quale le tempistiche si allungano: il tedesco è in dubbio anche per la partita contro la Cremonese il 4 gennaio. Probabilmente out anche Fazzini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

