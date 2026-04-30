Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”

Vanoli inizia a recuperare qualche acciaccato

Buone indicazioni anche da Robin Gosens (pure lui rientrato in parte con la squadra) che è stato quasi del tutto recuperato dal problema ai flessori. Situazione più incerta invece sia per Roberto Piccoli (ma c'è ottimismo) che per Moise Kean, che sta accelerando ma resta difficilmente disponibile per il match della Capitale, oltre che per Niccolò Fortini, destinato a tornare in gruppo entro la fine della settimana. A parte anche Luis Balbo, su cui però filtra fiducia. Lo riporta La Nazione.