Gosens recrimina: “Prendiamo spesso gol alla fine, al 90′ ci manca cattiveria e furbizia”

11 Gennaio · 17:58

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 17:58

Gosens ha parlato a DAZN dopo il pareggio della Fiorentina contro il Milan, sottolineando come stia mancando cattiveria nei minuti finali

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dei viola contro il Milan, arrivato in extremis con un gol al 90esimo di Nkunku. Questo è l’aspetto che recrimina il tedesco, che ha sottolineato la mancanza di furbizia della squadra nei minuti finali. Ecco le sue parole, riportate da TMW:

“Si può sempre dire che abbiamo fatto un gran punto contro una grande squadra, ma è il quinto o sesto gol che prendiamo alla fine. Abbiamo sofferto in alcuni momenti nel primo tempo, ma abbiamo avuto anche tante occasioni. Oggi avevamo in mano tre punti preziosi. La strada è quella giusta anche se abbiamo buttato via punti anche mercoledì. La squadra è viva: abbiamo sofferto da squadra e ho grande fiducia nel futuro. Ripeto, quando siamo lì al novantesimo dobbiamo essere cattivi e portare a casa punti, ci è mancata furbizia”.

