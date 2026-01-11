Gosens recrimina: “Prendiamo spesso gol alla fine, al 90′ ci manca cattiveria e furbizia”

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dei viola contro il Milan, arrivato in extremis con un gol al 90esimo di Nkunku. Questo è l’aspetto che recrimina il tedesco, che ha sottolineato la mancanza di furbizia della squadra nei minuti finali. Ecco le sue parole, riportate da TMW:

“Si può sempre dire che abbiamo fatto un gran punto contro una grande squadra, ma è il quinto o sesto gol che prendiamo alla fine. Abbiamo sofferto in alcuni momenti nel primo tempo, ma abbiamo avuto anche tante occasioni. Oggi avevamo in mano tre punti preziosi. La strada è quella giusta anche se abbiamo buttato via punti anche mercoledì. La squadra è viva: abbiamo sofferto da squadra e ho grande fiducia nel futuro. Ripeto, quando siamo lì al novantesimo dobbiamo essere cattivi e portare a casa punti, ci è mancata furbizia”.