Gosens è in uscita dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Motivi atletici ma anche elevato ingaggio"

Il tedesco in realtà vorrebbe restare

Tra i calciatori che vorrebbero rimanere ci sono Gosens e De Gea. È la Fiorentina che dovrà prendere una decisione definitiva, soprattutto sullo spagnolo perché il terzino ex Atalanta è considerato convintamente in uscita. Un po’ per ragioni atletiche e un po’ per l’ingaggio elevato: guadagna una cifra vicina ai 2 milioni netti a stagione, fino al 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport.