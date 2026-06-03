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Gosens è in uscita dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Motivi atletici ma anche elevato ingaggio"

Il tedesco in realtà vorrebbe restare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 09:46
Gosens è in uscita dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Motivi atletici ma anche elevato ingaggio" - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gosens
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Tra i calciatori che vorrebbero rimanere ci sono Gosens e De Gea. È la Fiorentina che dovrà prendere una decisione definitiva, soprattutto sullo spagnolo perché il terzino ex Atalanta è considerato convintamente in uscita. Un po’ per ragioni atletiche e un po’ per l’ingaggio elevato: guadagna una cifra vicina ai 2 milioni netti a stagione, fino al 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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