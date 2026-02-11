Corriere dello Sport: “Difesa? Dipende tutto da Gosens. L’alternativa è Parisi terzino sinistro”

Un titolarissimo ai box, un altro da recuperare e un terzo da spostare di nuovo in casa-base. A tre giorni da Como-Fiorentina, l’interesse verte soprattutto sulle corsie laterali. Perché le gerarchie stanno cambiando, per obbligo e momenti di forma differenti. Perché in questo momento pare difficile rinunciare a Parisi, il più in palla anche contro il Torino a livello atletico. E perché la sfida contro i ragazzi terribili di Fabregas impone un ragionamento approfondito su come affrontare i duelli sugli esterni, decisivi meno di tre settimane fa nell’ottavo di Coppa Italia.

L’altra incognita riguarda il terzino sinistro: nell’ultima gara Vanoli ha fatto a meno di Gosens, apparso più che in affanno nelle precedenti settimane. A precisa domanda sull’assenza del tedesco, Vanoli ha risposto così in conferenza: «Forse abbiamo affrettato un po’ il suo rientro dopo il problema che aveva avuto a ottobre e ora gli sta mancando brillantezza. Resta un giocatore molto importante nello spogliatoio e, lo abbiamo capito anche dalle scelte fatte sul mercato, lui vuole combattere con noi». Chissà se una settimana basterà per ritrovare il miglior Gosens, versione a dir la verità mai vista nella sua seconda annata viola, visto che l’ex Atalanta è stato spesso messo in imbarazzo atletico, in teoria la qualità che lo ha reso grande, per ultimo da Palestra e Vergara. Diventa fondamentale tirare di nuovo dentro il gruppo un calciatore fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. E la gara di Como si presta anche al miglior Gosens. Se darà garanzie psico-fisiche, ci sarà lui come esterno basso, con Parisi che verrà dirottato di nuovo come esterno alto a destra.

In caso Vanoli scelga di rinunciare per la seconda volta consecutiva a Gosens, ecco che Parisi, come fatto col Torino, agirà di nuovo da terzino, con Harrison, ancora alla caccia della prima maglia da titolare in Italia, come esterno destro. L’inglese è entrato tutto sommato bene sabato sera, ha un passo ancora un po’ imballato ma è stato decisivo col suggerimento vincente per Kean in occasione del momentaneo 2-1. Due potenziali versioni di Fiorentina, a Vanoli la scelta definitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.