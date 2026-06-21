Nazione: “De Gea e Gosens? La società ha detto ai loro agenti di cercare una nuova sistemazione”

Il loro addio sarebbe una scelta forte e per certi aspetti anche rischiosa

Più delicata è invece la questione legata ai «rami non più verdi». I casi di David De Gea e Robin Gosens sono emblematici: la società ha comunicato ai rispettivi agenti di potersi guardare attorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Una scelta che ha una logica economica evidente, visto il peso dei loro stipendi - soprattutto quello del portiere spagnolo - ma che apre anche un fronte emotivo tutt'altro che secondario: De Gea e Gosens infatti non sono stati semplici titolari, sono stati piuttosto leader dello spogliatoio e punti di riferimento nella recente, travagliatissima stagione che ha portato alla salvezza. Per questo un loro addio avrebbe una portata che andrebbe oltre il mercato. Sarebbe una scelta forte e per certi aspetti anche rischiosa. Lo riporta La Nazione.