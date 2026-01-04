4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina

News

Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina

Redazione

4 Gennaio · 12:19

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 12:19

TAG:

ACF FiorentinaGosenspiccoli

Condividi:

di

Secondo Sky Sport la Fiorentina oggi ripartirà con 4-3-3 visto sia contro l’Udinese che contro il Parma. Vanoli infatti dovrebbe ripartire da capitan De Gea in porta, Dodò a destra e al centro Pongracic e Comuzzo mentre sulla sinistra è favorito Gosens su Ranieri. A centrocampo confermato il trio Fagioli, Mandragora e Ndour. Mentre in avanti la novità è Piccoli che dovrebbe partire al posto di Kean che non si è allenato in accordo con il club per motivi personali. Sulle fasce Parisi e Gudmundsson. Il neo acquisto Solomon andrà in panchina

De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio