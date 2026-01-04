Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina

Secondo Sky Sport la Fiorentina oggi ripartirà con 4-3-3 visto sia contro l’Udinese che contro il Parma. Vanoli infatti dovrebbe ripartire da capitan De Gea in porta, Dodò a destra e al centro Pongracic e Comuzzo mentre sulla sinistra è favorito Gosens su Ranieri. A centrocampo confermato il trio Fagioli, Mandragora e Ndour. Mentre in avanti la novità è Piccoli che dovrebbe partire al posto di Kean che non si è allenato in accordo con il club per motivi personali. Sulle fasce Parisi e Gudmundsson. Il neo acquisto Solomon andrà in panchina

De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli