Gosens scherza con Pongracic: “Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava”

La Fiorentina ieri ha battuto 2-1 in trasferta il Rakow e si è guadagnata l’accesso ai quarti di finali di Conference League contro il Crystal Palace. A decidere la partita è stato un gol di Pongracic da metà campo con il portiere che era salito sull’ultimo pallone disponibile. Negli spogliatoi Robin Gosens ha scherzato così sul gol del croato: “Ho già visto tanto, ma lui che segna da metà campo mi mancava, si vola ai quarti con il mio brudi.” Parole che testimoniano la serenità ritrovata nello spogliatoio viola