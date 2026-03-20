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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens scherza con Pongracic: “Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava”

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Gosens scherza con Pongracic: “Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava”

Redazione

20 Marzo · 12:08

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 12:08

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ACF FiorentinaGosensPongračić

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La Fiorentina ieri ha battuto 2-1 in trasferta il Rakow e si è guadagnata l’accesso ai quarti di finali di Conference League contro il Crystal Palace. A decidere la partita è stato un gol di Pongracic da metà campo con il portiere che era salito sull’ultimo pallone disponibile. Negli spogliatoi Robin Gosens ha scherzato così sul gol del croato: “Ho già visto tanto, ma lui che segna da metà campo mi mancava, si vola ai quarti con il mio brudi.” Parole che testimoniano la serenità ritrovata nello spogliatoio viola

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