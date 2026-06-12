Nazione rivela: “L’altro senatore in odore di cessione è Gosens: ha un ingaggio da 2 milioni netti”

Da una parte i sentimenti, dall'altra la logica del club

L'altro senatore in odore di cessione è Robin Gosens (2 milioni netti). E anche lui, nel post partita dell'ultima giornata di campionato, ha candidamente ammesso di voler rimanere. Da una parte i sentimenti, dall'altra la logica di un club che ha bisogno di alleggerirsi per ripartire. Con Gosens che nella scorsa stagione ha palesato evidenti difficoltà fisiche. Lo scrive La Nazione.