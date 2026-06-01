Corriere dello Sport: "Gosens vuole restare ma la Fiorentina valuta l'addio"

Il suo ingaggio è il terzo più alto della rosa

C'è una grossa incognita nel futuro della Fiorentina ed è posizionata sulla corsia destra. Perché sì, c'è un Fabiano Parisi che almeno fino a ottobre sarà ko per la rottura del crociato, ma c'è sopratutto un Robin Gosens che per tutta l'ultima stagione ha dato ampi cenni di cedimento atletico. Lui, il tedesco, vorrebbe rimanere a Firenze, la Fiorentina valuta però la separazione con un calciatore che il 5 luglio prossimo compirà 32 anni. Sarà un'estate in cui lo stesso terzino sinistro - il cui contratto scadrà nel giugno 2028 e che pesa tanto nelle casse, visto che il suo stipendio è il terzo più alto della rosa dopo quelli di Kean e De Gea - dovrà prendere una decisione per capire dove e in che modalità vorrà passare gli anni finali della sua carriera.

Lui intanto sarà protagonista dei Mondiali... ma da commentatore. Gosens sarà uno dei volti televisivi dell'emittente tedesca Ard e commenterà da opinionista la rassegna iridata, così come fatto anche per gli Europei del 2024, dove raccolse tanti apprezzamenti da parte dei connazionali. «Il mio grande sogno era giocarli, questi Mondiali, ma è comunque bellissimo poterli raccontare» ha detto Gosens ad Ard. Lo riporta il Corriere dello Sport.