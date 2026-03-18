18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:33

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Nazione: “Ieri Gosens assente per trauma toracico, in dubbio la presenza con il Rakow. Nel mirino l’Inter”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Ieri Gosens assente per trauma toracico, in dubbio la presenza con il Rakow. Nel mirino l’Inter”

Redazione

18 Marzo · 09:23

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 09:23

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Non c'è grande preoccupazione sulle sue condizioni

Assente Gosens dopo il trauma toracico rimediato a Cremona sbattendo contro il palo. Incerta la sua presenza in coppa, ma non si è respirata grande preoccupazione. Al più tardi tornerà con l’Inter. Stamani (ore 11) la squadra sosterrà la rifinitura al Viola Park, poi dopo pranzo la partenza con direzione Sosnowiec. In serata, alle 18.30, la conferenza stampa di Paolo Vanoli e di un calciatore direttamente dallo stadio. Che il Rakow ha dichiarato esaurito nelle ultime ore. Grande sforzo dei tifosi locali che si faranno duecento chilometri (partendo da Czestochowa) per una partita di fatto storica. Al seguito della Fiorentina ci saranno in ogni caso oltre 400 tifosi che si metteranno in marcia in queste ore. Dopo la polare trasferta di Bialystok il clima stavolta sarà molto più mite. Lo scrive La Nazione. 

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