Il Resto del Carlino riporta: "Gosens piace molto al Bologna, il tedesco potrebbe lasciare Firenze"

Il terzino tedesco potrebbe cambiare maglia a breve dopo due anni in viola

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna si appresta a varare una vera e propria rivoluzione nel proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. La strategia del club emiliano prevede come primo passo l'esercizio dell'opzione di rinnovo per blindare Miranda fino al 2028; un'operazione finalizzata soprattutto a far valere la clausola rescissoria e garantire così una cessione a prezzo pieno, che permetterebbe alla società di registrare una cospicua plusvalenza dopo aver tesserato lo spagnolo a parametro zero dal Betis. Per la sua sostituzione, la dirigenza rossoblù sta già monitorando diverse piste, tra cui spiccano il profilo del giovane kosovaro Dion Gallapeni e quello di Robin Gosens, esterno tedesco attualmente in forza alla Fiorentina e già corteggiato dalla società di Saputo un anno fa.